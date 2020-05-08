北屯區公墓遷葬受關切 盧秀燕：將建納骨塔

對於多名台中市議員關心北屯區第28及第30公墓遷葬問題，台中市長盧秀燕今天表示，由於遷葬要有完整配套方案，將積極規劃興建納骨塔，盼讓鄰避的公墓變成美麗花園。

台中市議員曾朝榮表示，北屯第28號公墓遷葬計畫應積極辦理，北屯第30號公墓因為屬於大坑風景區農業用地，地屬偏遠山區，目前尚無任何開發計畫，建議暫緩遷葬，待未來都市計畫發展需求，再行辦理開發。

曾朝榮指出，北屯28公墓開發應規劃新建納骨塔，而且以綠建築設計規劃，融入當地景觀，創造成為綠美化公園式殯葬生命藝術館，等納骨塔興建完成後，再辦理公墓遷葬。至於興建納骨塔後的剩餘土地，應朝向增設停車空間及共融式公園規劃，讓原本的公墓區成為台中市民休閒觀光停車的理想空間。

盧秀燕表示，北屯區是她過去擔任立委時的選區，對於民意都掌握並詳加了解，由於遷葬要有完整的配套方案，上任後積極規劃興建納骨塔，盼讓鄰避的公墓變成美麗公園，促進當地發展。

台中市民政局長吳世瑋指出，市府已於107年完成查估，第28公墓及第30公墓查估門數分別為2840門及979門，將依當地民意及需求加速遷葬作業，兼顧城市美化與開發。

吳世瑋說，由於北屯區尚無納骨塔等公立殯葬設施，市府將於北屯區第28公墓興建納骨塔，並於四周設置植栽景觀，提供完善的殯葬設施及良好生活環境。