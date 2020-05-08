南投縣疫情相對趨緩 有條件放寬醫院長照探視

南投縣是全國最早管制醫院及長照機構訪客探視的地區，經過兩個月的努力，已連續20多天無本土病例發生，衛生局宣布即日起61家衛生福利機構，放寬實地探視建議採取預約制，以管理訪客人數，並採實名登錄，每人每天限探視1次，管理探視者的個人資料、健康聲明及旅遊史等資訊。

南投衛生局表示，兩個月前為了管控疫情蔓延，是全國第一個管制醫院探病及長照機構探視的縣分，如今隨著疫情趨緩穩定，考量住宿式機構住民多為臥床、行動不便及年長者，親友關懷探視有其必要性，南投縣嚴重特殊傳染性肺炎應變中心，宣布放寬南投縣衛生福利機構管制，請各機構依循並落實相關訪客管制。

未來放寬實地探視採取預約制，以管理訪客人數外，並採實名登錄，但仍舊限制具有發燒、呼吸道症狀、嗅覺、味覺異常等疑似症狀的人進入機構，降低感染風險，同時規定每人每天限探視1次，且同時同空間原則限1組訪客探視，每組訪客人數最多3人（含兒童），訪客與住民全程都須佩戴口罩。