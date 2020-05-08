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南投旅宿觀光拚振興 推安心認證及優惠

中央社 / 南投縣8日電

南投縣推出安心旅宿認證，業者依標準作業程序落實防疫工作，審查通過就可獲認證，標章貼在入口處讓民眾辨識，旅館及民宿首張認證標章今天分別頒發，同時宣布5月許多優惠。

為提升旅宿業防疫能力，南投縣政府觀光處、南投縣旅館商業同業公會、南投縣民宿觀光協會辦理「安心旅宿認證」，今天在泰雅渡假村宣傳並頒發，同時宣布為慶祝母親節、國際護師節，縣內旅館、民宿、觀光工廠、餐廳、觀光景區共逾百處5月推出許多優惠。

縣府觀光處表示，第一張「旅館」認證標章頒給泰雅皇宮飯店，第一張「民宿」認證標章頒給清境佛羅倫斯渡假山莊，目前已有100多家旅宿業報名認證。

認證標章由南投縣長林明溱頒發，他說，南投縣好山好水，觀光景區空間廣闊，縣政府加強假日尖峰人流管制，業者也全力配合，現在進一步由南投縣旅館公會、民宿協會積極承辦下，落實安心旅宿認證，做到旅客、員工、場域三方安全防疫，提供遊客最安心保障。

泰雅渡假村總經理李吉田代表業者說，南投觀光飽受疫情衝擊，在縣府大力支持下，業者雖然辛苦，仍堅持做到最好，提供安全環境與服務，要突破難關獲遊客青睞，放心來住宿與觀光，盼民眾了解南投業者率先全國的用心，踴躍光顧取得安心旅宿認證業者。

民宿 觀光工廠 疫情

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