彰化鐵路高架及捷運進度到那裡？縣長王惠美報你知
彰化縣長王惠美今天在縣議會定期大會中，針對縣民關切的軌道建設，表示台中捷運綠線延伸彰化可行性評估，路線及工程技術已有共識，已請台中市政府提報交通部審查；彰北捷運鹿港線辦理可行性評估年底可完成，至於彰南捷運可行性評估則訂明年6月完成，報中央審查。
彰化縣目前推動中的軌道建設，包括彰化鐵路高架化及捷運工程， 王惠美在施政報告時表示，總經費399億元的彰化鐵路高架化工程，有關可行性研究報告在3度被交通部退回後，縣府在取得議會有關高架化財務計畫及成立基金或專戶的同意函後， 會儘速將報告書陳報交通部轉行政院審查。
至於已納入前瞻基礎建變計畫的台中捷運綠線延伸彰化可行性評估案，總經費約139億元，有關路線及工程技術爭議等已凝聚共識，縣府在今年2月已函請台中市政府儘速提報交通部審查；連結彰化至鹿港沿線具發展潛力聚落及產業園區的彰北捷運鹿港線可行性評估，去年5月委託辦理可行性評估，目前辦理期中修正報告審查階段，預計今年底完成。
王惠美在縣長選舉期間提出的彰南捷運計畫，曾引起很大爭論，王惠美今天在施政報告中強調，因應未來南彰產業園區發展，彰南捷運計畫連結員林、埔心、溪湖、二林等地，彰南捷運預計今年11月委託辦理可行性評估作業，明年11月完成評估作業後，即可報中央審查。
其中彰化鐵路高架化工程，彰化縣約需自籌89億餘元，縣議員李寶銀要求爭取比照台中鐵路高架化，由中央全額負擔，工務處長林漢斌表示，台中鐵路高架化由中央全額負擔，是在2012年以前由中央推動，此後即要求地方負擔配合款。由於彰化鐵路高架化初步規劃是採4軌，目前正積極爭取改為2軌即可減輕彰化縣的負擔。
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