紫南宮母親節辦捐血 送琉璃項鍊或金幣錢母

南投縣竹山鎮紫南宮10日母親節當天辦捐血活動，民眾捐血可獲琉璃項鍊或金幣錢母，再轉送自己母親，成為最有意義的禮物。

竹山鎮紫南宮4月辦捐血送限量盒裝金、銀錢母套幣吸引大批民眾響應，廟方加場母親節、10日再辦理，這次民眾捐血500毫升就送琉璃項鍊，捐血250毫升則送金幣錢母，台中捐血中心預計派出5輛捐血車，活動時間10日上午9時30分到下午3時，邀民眾母親節做善事。

紫南宮今天表示，活動希望傳達「身體髮膚，受之父母」精神，要愛護自己身體，若能利用父母給的血液幫助他人救一條生命，都是無私、大愛貢獻，捐血獲得由紫南宮土地公送的琉璃項鍊或金幣錢母，再轉送最親愛的母親，將是最有意義、最特別的母親節禮物。

紫南宮管理委員會主任委員莊秋安感謝上次捐血民眾的熱情善行，減輕血液庫存不足壓力，台中捐血中心也感謝紫南宮提供錢母辦捐血活動，紫南宮表示，主委莊秋安為鼓勵信眾再次挽袖捐「熱血」，決定母親節當天送出琉璃項鍊或金幣錢母。

紫南宮表示，10日上午先將要送出的琉璃項鍊、金幣錢母搬上拜亭，由主委莊秋安過香，向土地公、土地婆幫完成捐血善行的民眾祈福；提醒目前仍是防疫期間，民眾應注意個人防疫衛生及維持社交距離。