台中巨蛋延宕多年 盧秀燕：任內一定動工

台中巨蛋興建案延宕多年，地點也輾轉更迭，台中市長盧秀燕今天在市議會答詢時表示，在她任內，一定會邀請所有市議員參加巨蛋的動工典禮。

台中巨蛋興建案一波三折，台中市議員陳淑華今天在市議會質詢時指出，台中巨蛋從前市長胡志強時代規劃在文心路預定地，再換到14期重劃區；前市長林佳龍又將地點換到崇德路、松竹路口，盧秀燕就任市長後，巨蛋場址又回到14期重劃區。

陳淑華指出，台中巨蛋滾了將近20年，雖然現在已經確定選址在14期重劃區，她質疑巨蛋興建案能否在盧秀燕任內動工且完工，而且台中巨蛋興建要花4年2個月，完工後，還有OT及BOT的招商問題，按照市府的計畫，興建完成已是民國115年以後了，她也懷疑能否如期營運。

盧秀燕在答詢時表示，在她任內，一定會邀請所有議員參加巨蛋的動工典禮。

市府運動局指出，市府選定北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地興建「台中市巨蛋體育館」，占地約6.95公頃，將打造多功能體育館，可舉辦國際賽事、大型演唱會及藝文娛樂等活動。

都發局表示，「巨蛋體育館」建設案預定111年動工、115年完工後正式營運，已於今年2月19日公開招標、4月1日開標後陸續辦理兩階段評選作業，預計7月1日發布評選結果。