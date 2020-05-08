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台中北屯28公墓遷議員提公園化 盧秀燕：想法一致

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員曾朝榮建議北屯28公墓考慮公園化。記者陳秋雲/攝影
台中市議員曾朝榮建議北屯28公墓考慮公園化。記者陳秋雲/攝影

台中市議員曾朝榮表示，北屯28公墓遷建計畫應積極辦理，北屯30公墓因屬於大坑風景區農業用地，地屬偏遠山區，目前尚無任何開發計畫，建議暫緩遷建，待未來都市計畫發展需求，再行辦理開發。市長盧秀燕表示，這是她立委選區，對曾朝榮的看法大致相同。

北屯28公墓開發應規劃新建納骨塔，而且以綠建築設計規劃，融入當地景觀，創造成為綠美化公園式殯葬生命藝術館。納骨塔興建完成後，再辦理公墓遷葬。

曾朝榮指出，因該土地面積多達7.5888公頃，該區建蔽率20%，興建4層樓納骨塔，使用土地面積1663平方公尺；興建服務中心1400平方公尺，只需1.54公頃土地的容積，即可興建該建物之土地需求。

其實剩餘土地，應朝向爭設停車空間及共融式公園規劃，讓該區域成為台中市民休閒觀光停車的理想空間。

台中市 綠建築 綠美化

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