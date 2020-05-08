台中足球園區工期受矚目 盧秀燕：明年動工112年啟用

台中市議員黃馨慧今在議會專案報告質詢指出，眾所期盼台中市足球運動休閒園趕快動工、快完成。地政局應盡快辦理土地登記，待中央體育署前瞻計畫補助通過後，如期在112年啟用，這項計畫不但攸關足球發展，也帶動當地發展，成為南屯受睸目的重大建設。

黃馨慧表示，市府為了平衡城市運動設施，將台中市足球運動休閒園區遷移至南屯高鐵新市鎮重劃區，她問地政局何時可測量配地辦理登記？運動局將修正後興建計畫送體育署爭取前瞻補助，何時可以確定補助金額、辦理工程發包？

地政局長吳存金表示，重劃區土地待測量完畢後一個月左右完成登記，不過，足球場屬公共用地，地政事務所會優先辦理登記作業。

運動局長李昱叡說，相關計畫已提交體育署，等待前瞻計畫二期審查，通過後於110年展開核定計畫後事宜，工程進度皆在期程中。

市議員劉士州表示，地方非常關切足球園區的進度，盧秀燕表示，今年來不及動工，但明年可預期。

黃馨慧表示，足球體育及相關產業是否可以在台中扎根、向上發展，足球園區工程至關重要，要求運動局務必112年如期完工！