台中鐵路綠空鐵道缺北段 都發局：爭取4億即將動工

台中都會區鐵路高架化及新建的台中火車站通車，台中市府整體規劃就鐵道空間與周邊土地，以「綠空鐵道計畫」打造綠色廊道，目前綠空鐵道南段工程已完成，邱素貞希望加快推動北段工程，造福中西東南城中城地區。

邱素貞表示，大智路延伸工程，將可打通東區任督二脈，並與已完工的高架鐵路，解決火車站前後站商圈切割的問題，將原本一分為二的商圈重新整合。

不過，綠空鐵道南段工程，從舊火車站至國光路段已完成，但北段自台糖園區至火車站工程，目前卻停擺，邱素貞希望市府加快開發腳步，帶動地方發展。

都發局長黃文彬指出「綠空廊道鐵道計畫」全線北起豐原車站，南至大慶車站，在全長約21多公里的高架橋下空間，中間有1點6公里「綠空計畫」區分北段與南段。

黃文彬說，綠空鐵道南段已在最近完工；北段工程已向營建署申請4億元經費，做整體規劃與施作，今年2月動工，北段將在最近辦理動工典禮。整個計畫如果完成，今年底可將整個車站區與北段、南段串連起來，成為台中一個很大的亮點；整個大車站計畫會有共站分流、帶動地方發展的重要目標。