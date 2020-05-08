影／外籍移工重新引進 南投超前布署加強移工防疫

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，企業和勞工都希望儘早恢復產能，避免無薪假、歇業。產業界也擔心，外籍移工增加引進後，感染風險也跟著增加，還有移工來台後，居家檢疫空間是否足夠，希望政府能及早規劃，才能讓產業安心復工。

社會及勞動處林志忠處長表示，南投縣移工人數有1萬3750人，產業類移工約7332人，社福類移工約6418人，因為新加坡爆發移工宿舍大規模群聚感染，社勞處也會同衛生局、警方加強稽查，提醒雇主和外籍移工加強防疫。

南投市富達寰宇仲介公司目前有350名外籍移工，業者表示，平時都會以越南、泰文等各國文字，提醒移工注意自我防護、勤洗手、消毒，剛入境移工也另外設置檢疫宿舍，每人單獨一室由公司送餐，等檢疫期滿在到新公司任職。但因為疫情關係，目前移工引進或回國都停擺，檢疫宿舍目前僅1名移工已過了檢疫期，但尚未到新公司報到，暫時還住在檢疫宿舍。

社勞處說， 勞動部規定產業類雇主申請新引進移工者，取得招募許可或入國引進許可後，須先向縣市主管機關申請檢疫場所查核，經主管機關接獲申請後依「地方政府辦理新入境之產業類移工居家檢疫實地查核檢查表」會同衛生機關實地查核檢查，完成查核後將合格名冊送勞動部，再由勞動部核發備查函或向我國駐外館處申請核發簽證。

勞工及青年科長林洧仕說，因為新加坡外籍移工群聚感染，為了提升外籍防疫意識，縣府印製多國語言宣導海報，還租用廣告車以越語等5國語言到南崗工業區移工聚集場所加強宣導，保持室內1.5公尺、室外1公尺的安全距離，避免防疫出現破口。