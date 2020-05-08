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紫南宮母親節再出手捐血 送出限量純金琉璃項鍊

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
主委莊秋安上午宣布母親節當天加場捐血活動，難得送出土地公限量的琉璃金幣項鍊。圖／紫南宮提供
主委莊秋安上午宣布母親節當天加場捐血活動，難得送出土地公限量的琉璃金幣項鍊。圖／紫南宮提供

紫南宮搭配捐血送錢母活動，連續幾年成為全台捐血量最高團體，去年共募得3萬6000餘袋的鮮血，今年逢疫情期間，各地捐血中心血液備量不足，主委莊秋安上午宣布母親節當天加場捐血活動，難得送出土地公限量的琉璃金幣項鍊，稍解全台血庫燃眉之急。

紫南宮指出， 5 月 10 日母親節當天信眾只要捐血 500 cc ，即送今年鼠年的琉璃項鏈，不但捐血助人，更可轉送予母親，讓母親過一個特別的母親節；而捐血 250cc 的信眾，紫南宮則特別送金色錢母讓母親保平安並歡慶母親節。

台中捐血中心表示，母親節將出動 5 台捐血車，讓紫南宮的愛心善舉傳出去，一定讓母親節來紫南宮捐血的信眾善德可以圓滿達成，並強調紫南宮多年來一直是全國捐血的第一名，特別是在捐血送錢母的催促下，獲得民眾的熱血支持。

捐血活動地點仍在紫南宮水濂瀑布廣場，紫南宮主委莊秋安特別加碼給信眾，強調這次母親節要送出的琉璃項鍊和金幣，再搬上拜亭於土地公、土地婆前過香，向土地公婆再次祈福，幫當天完成捐血善行的子女們，能夠讓媽媽溫馨平安戴著限量版項鍊，讓母親節禮物更別具義意。

主委莊秋安上午宣布母親節當天加場捐血活動，難得送出土地公限量的琉璃金幣項鍊。記者黑中亮／攝影
主委莊秋安上午宣布母親節當天加場捐血活動，難得送出土地公限量的琉璃金幣項鍊。記者黑中亮／攝影

捐血中心 紫南宮 母親節

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