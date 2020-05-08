南投未婚懷孕年輕化 勵馨拍出小媽媽面對挑戰的勇氣

小媽媽阿玉（化名）高中二年級懷孕，男朋友也分手了，面對未婚懷孕，社會大眾、同儕的不諒解，阿玉相當徬徨，好一陣子沉浸在低潮狀態。幸好在母親的支持下，孩子順利出生。這次拍攝祖孫三人全家福合照，相信是最棒的母親節禮物了。 南投醫院今天起舉辦「孕後青春」攝影展，為這些小媽媽加油打氣。

根據衛福部統計，2017年南投縣15歲至19歲生育率為6.7‰，青少女懷孕後面對生理上的改變，還承擔了許多的責難與壓力。勵馨基金會難投分事務所有感於青少女非預期懷孕困境，成立了「青少女懷孕及未成年父母輔導方案」，近5年來累積服務逾上百組家庭及青少年，幫助南投縣的小媽媽們走出困境，迎接新生命。

南投近幾年也發現部落偏鄉的孩子，有更年輕化的懷孕趨勢，由於青少女不懂得什麼是懷孕，勵馨南投分事務所在校園性教育，讓青少年瞭解正確的性知識、性價值觀。為了減少偏見與標籤，南投醫院和勵馨基金會南投分事務所也為3名小媽媽拍攝婚紗照、全家福，透過展出，讓大眾看見她們的生命故事，給予支持跟理解，營造更友善的社會環境。

小媽媽在社會大多是不被祝福的，而青少女對於非預期懷孕常措手不及，很少辦婚禮，甚至沒機會穿上婚紗拍攝美美的照片，留下遺憾。勵馨基金會南投分事務所因此決定辦理攝影展，透過影像，除了讓小媽媽留念，修復夫妻、親子關係，在經過這些過程，也能加深對家庭責任的認知，改變外界對於小媽媽的偏見，呼籲民眾減少責備，多些支持。