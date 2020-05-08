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向第一線醫護抗疫致敬 南投縣上百家推安心旅宿專案

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣府整合縣內200餘家觀光業者，再推出「防疫森呼吸2.0」，各重要景點更選在國際護理師節前結合母親節推出優惠方案。圖／南投縣政府提供
南投縣府整合縣內200餘家觀光業者，再推出「防疫森呼吸2.0」，各重要景點更選在國際護理師節前結合母親節推出優惠方案。圖／南投縣政府提供

南投縣府整合縣內200餘家觀光業者，再推出「防疫森呼吸2.0」，選在國際護理師節前結合母親節推出「安心旅宿」認證活動，向第一線醫護防疫人員致敬，包括清境高空景觀步道及瑞龍瀑布，加上奧萬大森林遊樂區5月12至17日的「護師節」擴大優惠，醫事人員入園門票全部免費外，鳳凰谷鳥園5月5日至6月30日醫事人員憑證件優惠外，512當天醫生、護理士及藥師等醫事人員都可憑合法證件可免費入園。

面對新冠肺炎疫情的觀光低迷，南投縣繼4月時推出「防疫森呼吸」後，縣府再於本月完成「安心旅宿標章」認證，輔導縣內200餘家旅宿業者，從本周母親節及國際護理師節檔期，推出防疫森呼吸2.0優惠活動。

縣長林明溱並要求，縣管清境高空景觀步道及竹山瑞龍瀑布園區，5月9日到17日醫護人員憑證明享受免費入園優惠，並邀請南投縣內觀光200多家旅遊產業共同參與，在5月12日「國際護師節」這個專屬於護理人員的節日，提供給醫護人員優惠活動，在優惠期間持醫護人員合法證明文件之醫生、謢士及藥師可享受相關的優惠。

同時配合感恩母親節優惠活動，其中5月12日國際護師節當天日月之星遊艇提供免費1日搭船、采棉居寢飾文化館提出免費寵物抱枕DIY體驗、泰雅渡假村、九族文化村、溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區、奧萬大國家森林遊樂區、虎頭山虎嘯山莊、鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區、信義琉璃光之橋更提供免費入園優惠。

相關訊息可上南投南投觀光旅遊網官方網站http://travel.nantou.gov.tw/。

南投縣府整合縣內200餘家觀光業者，再推出「防疫森呼吸2.0」，各重要景點更選在國際護理師節前結合母親節推出優惠方案。圖／南投縣政府提供
南投縣府整合縣內200餘家觀光業者，再推出「防疫森呼吸2.0」，各重要景點更選在國際護理師節前結合母親節推出優惠方案。圖／南投縣政府提供

醫護人員 母親節 森林遊樂區

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