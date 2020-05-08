母親節前夕　彰化縣康乃馨多賣兩成、餐廳訂桌五成

再過一天就是母親節，應景消費活動從新冠肺炎疫情的景氣谷底爬升，彰化縣田尾鄉農會20萬枝契作康乃馨銷售一空，比去年增加兩成，餐廳訂桌平均達五成，稍掃景氣衰退的陰霾。

田尾鄉農會總幹事楊春枝今天表示，去年有選舉，今年沒有，農民自動減產約5%，卻沒想到發生新冠肺炎疫情，今年3月初拍賣花價一度跌到每枝約3元，她和農民商量加強網路銷售力道、舉辦康乃馨花田的網美活動，加上農糧署等農政單位「一馨向農」等活動催化買氣，整體宣傳效果相當好，花束和花籃價格不變，去年沒疫情賣出約16萬枝，今年賣出20萬枝，壓力轉化為動力，康乃馨銷量反而成長兩成。

婚宴會館和餐廳的業績在4月中旬跌到谷底，業者叫苦連天，拜母親佳節之賜，4月底有回升跡象。彰化縣皇潮鼎宴副總經理段鴻裕說，母親節訂桌熱烈，一、二樓的包廂全滿，太陽百匯預約也滿座，餐廳加開星期六、星期日的下午茶，從午餐兩點結束後就開始供餐。