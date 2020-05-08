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台中球場解禁酒店照停 盧秀燕：保持社交距離緩接觸

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示酒店舞廳暫不開放。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示酒店舞廳暫不開放。記者陳秋雲/攝影

中央流行疫情指揮中心揮官陳時中表示，只要酒店、舞廳等業者如做好防疫管理，地方主管機關可允許恢復營業。台中市長盧秀燕表示，目前校園也還沒開放民眾運動，酒店舞廳等不容易保持社交距離，市府將以「先戶外、再室內，有距離、緩接觸」為評估原則，有男女陪侍的營業場所暫緩開放。

全球職棒第一場開放觀眾在台中，酒店業者期盼能適度開放，中央疫情中心表示由地方自行決定，業者透管各種管道希望市府解禁。

市長盧秀燕說明，市府活動開放原則「先戶外、再室內，有距離、緩接觸」為評估原則，在保障城市與市民安全的前提下，有限度的開放社交活動，期盼市民及各行各業都逐漸恢復正常生活。

市府指出，除持續配合中央流行疫情指揮中心指引，先前更要求台中除了酒店、舞廳之外的其餘八大特種行業實施「實名制」實施後更連日突擊檢查店家是否有落實制度，超前部署、率先加嚴，全面防堵疫情。

盧市長表示，可以理解各行各業想逐漸恢復正常生活，但重要的是必須保障城市及市民安全，過去被限制、被禁止的社交活動或行業，市府有評估原則，即「先戶外、再室內，有距離、緩接觸」。

疫情 酒店 社交距離

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