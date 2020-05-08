全球職棒首場開放觀眾在台中 盧秀燕穿球裝：值得期待

台中市長盧秀燕今天表示，全世界第一場開放觀眾進場的職棒比賽，在台中市舉行，代表台灣與台中的疫情緩和中。為了保護球迷與觀眾今天僅開放飲水但不能帶飲食進場。

盧秀燕表示，因為觀眾席次很珍貴所以她今天不會到場觀賽，但會看直播應援。她今天特別穿上棒球裝到議會備詢，就是表示今天是一個歡欣鼓舞丶值得期待的日子。

另外，有人在問職棒飲食是否開放，盧秀燕表示「我們要非常非常的謹慎」經過跟中職、中央防疫中心、台中市政府各方的磋商，決定為了維護球員維護觀眾的安全，可以開放飲水，但是暫不開放帶食物進場。「當然這是第一場比賽，我們會看今天的狀況」以後會再檢討。

為了讓球員安心安全的比賽，觀眾也能安心安全看球賽，盧秀燕表示，市府已經準備了將近一個禮拜，包括運動局、包括衛生局、發布警察局等相關單位跟中職跟中央反映，幾天成立聯合小組因應，今天更是會緊盯相關防疫措施，所以請大家放心。

市府跟中央討論後，先開放近千人入場，日後再看情況調整。