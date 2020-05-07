台中市政路延伸徵地 1路3價格惹質疑

紓解台中市台灣大道塞車的市政路延伸工程已延宕多年，近日策畫開工，但民進黨議員陳淑華、蕭隆澤質疑質詢，在安和路以西短短750公尺路段，財團被徵收土地每坪30幾萬元，農地每坪才10萬餘元，「同地不同價，讓人感覺農民被欺負」；地政局強調專家學者審查過程嚴格，確保價購合理。

陳淑華表示，市政路延伸經過西屯區協和里、龍潭里的農業區，市府編11億徵收750公尺路段，竟有3種價格，分別是30幾萬、17萬、10萬餘元；尤其評定財團土地每坪30幾萬元，農地每坪才擬10萬餘元徵收，疑點重重，且市政路的11億元徵收預算不足，最後得追加3億。

對此地政局強調，查估過程邀集有關單位與學者專家，召開「協議價購價格審查會議」，過程嚴謹；市府還委託不動產估價師，參考鄰近實價登錄價格辦查估，毗鄰農業區、工業區、住宅區等不同土地使用分區，估價師依土地使用分區不同查估價格，確保公平性。

坊間仲介業者指出，一條路有幾種不同徵收價格常見也很合理，例如臨路土地價值較高，不過若價差太大，估算師應該說清楚理由，才能釋疑杜絕耳語。

國民黨議員楊正中也指出，市政路延伸工程目的要緩解台灣大道車流，但靠中工二路的水尾巷是單向道，被東大溪阻斷，居民要回家得從水尾巷繞到工業區一路，距離很近卻道路很遠，建議市政路及台灣大道周邊路網都應納入整體開闢工程規畫，設置中工二路跨東大溪陸橋至市政路，市政路才能發揮效益。

中市建設局表示，經現勘確可改善地方交通便利，後續規劃設計將會同相關單位，考量交通標誌標線等安全設施完備下，納入後續設計施工。