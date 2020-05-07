家長控孩子10年前遭不當管教 中市教育局介入調查

台中市西苑高中國中部陳姓教師因對學生不當管教，市府重罰、校方記過處分，仍在校任教，今天有家長控訴，10年前她的孩子也遭該師不當管教，教育局要求校方調查並召開教評會。

西苑高中國中部陳姓教師3年前遭控對許姓學生不當管教，台中市家防中心認定違反兒少法，重罰新台幣6萬元，該師被校方記一大過，目前仍在校任教，今年3月許姓學生家長出面控訴要求校方解聘該師。

人本教育基金會今天召開「別再當兒虐累犯保護傘，西苑國中應立即解聘兒虐累犯」記者會，另名蔡姓家長出面控訴，她的孩子在10年前也遭到陳姓教師不當管教。市府教育局表示，要求校方展開調查並召開教評會，最重將解聘、停聘或不續聘，維護學生受教權。

蔡姓家長表示，兒子當時遭要求把桌子搬到廁所的蹲式馬桶上，鎖門罰寫，或是在大太陽底下罰站，以及遭處罰青蛙跳。她指出，孩子都不敢說，直到弟弟要上國中了，為了提醒弟弟注意陳姓教師，才讓過往遭不當管教情事曝光。

蔡姓家長說，孩子曾說這是他一輩子都不願回想的往事，讓她對孩子滿懷歉疚。兩名控訴陳師的學生家長強調，她們的孩子都不是個案，希望不要有更多的學弟妹遭到霸凌，不要再有孩子受到傷害。

台中市教育局表示，西苑高中陳姓教師不當管教許姓學生案，經查該事件是在106年發生，因涉及體罰並違反性平法，經校方107年召開教師考核會決議，予以一大過懲處，已調離原職務，許生家長已提出告訴，雙方進入司法程序，後續將依法院判決結果處置，絕不寬貸。