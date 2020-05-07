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獨／台中「桃山瀑布」公廁編釘門牌 方便google定位
公廁也要掛門牌！台中市民政局5月1日接到東勢林管處申請，要幫位於和平區「桃山瀑布」設立的公廁申請門牌，方便google map定位。戶政科來回超過200公里路程實地勘查建物，5月5日編釘公廁門牌「平等里武陵路15之1號」。
民政局副局長周瑺玫說，鮮少公廁申請門牌，印象中台中市沒有公廁提出申請門牌，東勢林管處幫「它」提出申請，主因是公有建築、有申請使用執照，這座公廁位於桃山瀑布旁，多一個定位點，也方便遊客、日後維修人員好找路。
「桃山瀑布」位於台中市和平區，七家灣溪支流桃山西溪上游，屬大甲溪流域，海拔標高約2200公尺，位於武陵國家森林遊樂區內桃山步道的終點處，實際google「桃山瀑布」只能查到它位於台中市和平區武陵路，未來多了門牌編碼「平等里武陵路15之1號」，更容易找路了！
戶政科公務人員說，風塵僕僕上武陵，別人帶著輕鬆的心情，他們卻身負重任，桃山步道全程約4.3公里，辛苦同仁們走了2小時到目的地，強忍腳的痠痛，完成了這次的艱鉅的挑戰。
他們實地勘查公廁建物，完成公廁門牌編釘任務後，才放鬆心情聽見「桃山瀑布」簌簌流動的水聲，疲憊的身心才逐漸被治癒，也在雪霸公園裡不期而許多動物好朋友，「有猴子、櫻花鉤吻鮭、美麗的藍腹鷴熱情的打招呼」，這趟前所未有的門牌編釘任務體驗，留下難忘又深刻的回憶。
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