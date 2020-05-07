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彰化企業送來愛心雨傘 基隆每所學校各獲贈20支名牌傘
基隆市被稱為雨都，梅雨季節又將來臨，基隆市政府獲彰化縣鹿港鎮秀裕企業捐贈1200支雨傘，教育處將分送全市各級學校各20支，做為「愛心雨傘」，給有需要的學生、師長使用。
教育處長林祝里說，秀裕企業是鹿港鎮本土企業，製傘工藝精良，自創雨傘品牌保羅拉（Prolla），創業史堪稱台灣製傘業的奮鬥縮影。
秀裕企業已歷經3代發展，除了為日本業者代工，同時自創品牌「保羅拉」，擴大市場。今年受到新冠肺炎疫情影響，秀裕接單和大陸廠生產都受影響，但回饋台灣做公益的腳步不停歇。
林祝里說，梅雨季節將要來臨，如果學生出門時因為下雨，沒有帶雨傘，遇到下雨容易淋濕、感冒，有些人會在雨中狂奔，也有安全疑慮。
秀裕企業主動聯繫教育處，表示為讓學生健康、快樂、安全通學，有意捐贈每校20支雨傘，讓各校都能設置愛心雨傘的借用機制。而且捐贈的折疊傘，不但可以遮雨，雨可拿來當陽傘。
教育處今天舉辦捐贈儀式，林祝里代表市長林右昌致贈感謝狀給業者代表，感謝業者關心基隆學子的健康。
林祝里說，這批愛心雨傘都已送到各校，每校20支，提供有需要的學生、師長使用。現在疫情還在持續發展，學生更要注意保持健康。
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