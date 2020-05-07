夜店宣傳照竟見女童裸露 盧秀燕：絕不寬貸

台中市有夜店業者在網路宣傳照上放置女童裸露照，台中市政府要求業者下架照片，市長盧秀燕指出，市府不允許業者侵犯幼童權益，積極介入偵辦，絕不寬貸。

台中市有夜店在網路宣傳照中，放置女童裸露照片，引發討論，國民黨籍市議員吳瓊華拿出「夜店讓寶寶太暴露，議員媽媽都憤怒」看板，抗議業者以小孩、媽媽來進行商業宣傳，質詢是否違法及市府如何處置。

盧秀燕指出，業者此種作法，是一件非常可惡的事，針對不堪入目照片，是否違反兒少保護法等相關法令，已要求三局「兵分多路、積極查辦」，包含社會局、經發局以及警察局，目前海報也已經下架，若業者確實違法，最高可處新台幣60萬元。

社會局長彭懷真指出，將進一步調查釐清，一旦查證確實違反兒少法，將依法嚴懲，家長也必須接受親職教育輔導。

警察局指出，已立即要求業者下架網路宣傳照，也對該場所實施擴大臨檢，經查消費客人約200人，目前沒有發現其他不法情事，未來將連續擴大臨檢，如發現違法行為將依法究辦。

經發局表示，如果經查證屬實，業者恐涉及台中市休閒娛樂服務業管理自治條例，因妨害風化罪遭起訴，市府予以嚴厲處分，最重可命令停業及斷水電，確保市民有安全無虞的消費環境。