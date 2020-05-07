幼兒園設施老舊不堪使用 斥資170萬改善預計7月動工

台中市大安幼兒園的遊樂設施老舊，為改善幼兒教育設施，台中市議員施志昌發現後向國教署爭取170萬改善，目前計畫已核定，預計7月動工；外埔幼兒園的遊樂設施因外埔圖書館興建時遭拆除，也將爭取經費重新設置。

施志昌今日會同蔡其昌副院長辦公室，邀請教育部國教署、台中市政府教育局至台中大安幼兒園與外埔幼兒園會勘。

施志昌表示，過去擔任蔡其昌副院長特助期間，當時到大安幼兒園發現遊樂設施老舊，設施鏽蝕、階梯扶手及柵欄高度不足、鋪面不符合規定、告示牌標示不清等問題，因此設施全被圍起，他當時就透過副院長辦公室向國教署爭取170萬，改善戶外遊樂設施及室內體能教室，目前計畫已核定，預計7月動工。

大安幼兒園指出，戶外遊樂設施將改為符合遊戲場地及遊樂場規範的多功能組合遊具；室內的體能教室則設置室內專用多功能攀爬的組合遊具，可增進幼兒大肌肉運能力的提升，並增進幼兒的專注力、自理能力，也訓練協調與反應能力。