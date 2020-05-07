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台中「中科購物廣場」確認違章 市府公告將斷水電

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府相關單位偕警方，日前到中科購物廣場公告，將斷水電。圖/中市新聞局提供
台中市政府相關單位偕警方，日前到中科購物廣場公告，將斷水電。圖/中市新聞局提供

台中市西屯中科購物廣場確認是違章建築，台中市政府都發局近期將斷水斷電，籲深耕公司善後，遵守相關法律的判決。

深耕公司承租台糖土地，經營中科購物廣場「偽造文書」訴訟案幾經數年的審理，直至最高法院判決定讞。深耕公司不服，再提行政救濟，最高行政法院108年7月駁回，撤銷臨時建物許可定讞，深耕公司109年提出「再審」的行政救濟，2月份也被最高行政法院駁回，全案確認。

市府都發局指出，目前廣場建物已是違章建築，部分商家仍在營業。

台糖公司請求市府執行公權力，市府都發局表示，去年11月份已函文通知深耕公司與商家做好溝通，盡力善後，等同寬限期給了6個月的時間，市府可提供法律諮詢服務，維護店家權利，深耕公司務必做好與商家的協調溝通。

目前廣場的建物屬違章建築，等同沒有申報公安檢查，市府認有公安疑慮，今年3月份會同警方張貼公告，近日將斷水斷電。

台中市政府相關單位偕警方，日前到中科購物廣場公告，將斷水電。圖/中市新聞局提供
台中市政府相關單位偕警方，日前到中科購物廣場公告，將斷水電。圖/中市新聞局提供
台中市政府相關單位偕警方，日前到中科購物廣場公告，將斷水電。圖/中市新聞局提供
台中市政府相關單位偕警方，日前到中科購物廣場公告，將斷水電。圖/中市新聞局提供

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