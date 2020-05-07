南投公部門挑戰園冶獎 初試啼聲6作品得獎

南投縣2件老舊校舍整建、4件社區文化景觀營造參加建築園冶獎評選獲獎，這是南投縣公部門首次參加評選即有6件作品得獎。

高雄市建築經營協會舉辦的建築園冶獎首度跨越濁水溪，將台中市、彰化縣、南投縣公部門建築納入評選，結果日前出爐，南投縣政府建設處主辦的南豐國小、愛蘭國小老舊校舍整建工程獲獎校園建築景觀類，國姓鄉福龜、草屯鎮碧洲、草屯鎮雙冬、名間鄉新北社區則獲社區文化景觀營造類獎項，是南投首次參選並獲獎。

南投縣副縣長陳正昇今天接受媒體訪問說，這是南投縣公部門第一次參加建築園冶獎評選，為推廣及宣傳公共建築及社區文化景觀營造，縣府將辦理一系列介紹，也希望南投的城鄉規劃、設計品質、施工水準、建築美學越來越好，官方與民間攜手共同推動城鄉美學。

獲獎的碧洲社區經居民討論達共識，由鐵工、木工、水泥工、水電工、園藝師傅、建築師傅等專長居民，運用向政府申請的新台幣35萬元經費，在社區規劃友善公園，設計無障礙空間、階梯、綠地及樹木，還有木椅及休憩乘涼處，成為適合老少活動的安全舒適環境。

福龜社區結合志工居民，讓老樹旁荒地恢復活水，且錦鯉滿池，福龜社區發展協會表示，公園生態池以黏土加水泥重鋪池底，提高保水力，同時引入山泉水，放養的魚「活跳跳」，公園除花朵盛開，還種植無花果、神秘果、玉米、絲瓜、芒果，樂意開放遊客參觀。

仁愛鄉南豐國小整建新校舍融合賽德克族元素及傳統圖騰色彩，白色基底校舍鑲嵌紅、黑磁磚，彷彿賽德克英雄矗立；愛蘭國小則是利用剩餘空地闢設滯洪生態池，並保留原有老樹，整座活動中心雖是嶄新建築，卻擁有最難得的林蔭綠意。