中捷資本年底燒光 議員憂通車虧更大

台中捷運通車營運一再延宕，資本恐撐不到年底綠線通車！交通局7日提出台中捷運專案報告，市議員擔心，目前中捷資本額10億元年底恐虧光，且未來營運虧損形同無底洞。中捷董事長林志盈表示，市府已同意分4年增資25億元，但增資部分不會4年都虧光，希望至少可維持到台中藍線捷運完成。

交通局7日提出台中捷運整體建設專案報告。藍綠議員質詢時，一方面關心綠線是否確定今年底可通車？另方面則擔心，中捷公司設立至今年預計將虧光10億元，明年正式營運後，將虧更多。國民黨議員陳文政表示，高捷初營運前幾年，大虧數十億元。中捷訂價5公里內20元，全程最高50元，恐不符成本。

國民黨議員楊正中拿出一紙台中市警察局的公文說，公文內表示，捷運警局預計在110年1月6日才成立，交通局卻說年底就會通車。難道通車後，捷運警局還未進駐設立？交通局長葉昭甫表示，捷運警察入駐空間設於松竹路G3站，目前正在趕工裝修中。

民進黨議員林祈烽則問，現有資本何時燒光？未來增資的部分，是不是4年後也虧光？林志盈回答說，現有資本預計於年底用完，增資的部分，不會那麼快虧完，中捷會通過各項營運增加收入，希望可撐持到台中藍線建設完成。

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