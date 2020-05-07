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許淑華自製防疫額溫卡 喊捐南投小學「1人1卡」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為協助南投縣基層學校防疫，立委許淑華今自費提供4000張額溫檢測卡給埔里鎮14所小學師生，且將陸續提供給全縣各國小師生，盼達到「1人1卡」共同抗疫」。圖／許淑華立委服務處提供
為協助南投縣基層學校防疫，立委許淑華今自費提供4000張額溫檢測卡給埔里鎮14所小學師生，且將陸續提供給全縣各國小師生，盼達到「1人1卡」共同抗疫」。圖／許淑華立委服務處提供

新冠肺炎疫情雖趨緩，但仍未能解除，各地機關單位仍落實檢測體溫，校園也不例外，而為協助南投縣基層學校防疫，立委許淑華今自費提供4000張額溫檢測卡給埔里鎮14所小學師生，盼「人手一卡」簡單便捷的落實防疫自主健康管理。

許淑華指出，疫情未歇，戴口罩、量體溫融入日常生活，各單位或民眾對額溫槍需求也增加，因此難購買，也非隨手可能，她因此訂製簡單又便於攜帶的「額溫檢測卡」，提供給學校師生或社區居民，降低群聚感染機會，提升環境衛生安全。

許淑華上月捐贈5000張額溫檢測卡給鹿谷、竹山2地共13所國小，沒想到意外獲得學童和家長間的熱烈回響，她因此又自掏腰包加碼訂製2萬張，且於今天前往埔里鎮南光國小再捐贈4000張額溫卡全鎮國小師生，並親自示範使用方式。

許表示，透過迅速便利的體溫測量方式，師生隨時檢測自身體溫狀態，可預防且降低孩童間的病毒傳染機會，對強化縣內校園衛生安全，提升安全衛生的社區環境有幫助，因此將會陸續提供給全縣各國小師生，盼達到「1人1卡」共同抗疫。

為協助南投縣基層學校防疫，立委許淑華今自費提供4000張額溫檢測卡給埔里鎮14所小學師生，且將陸續提供給全縣各國小師生，盼達到「1人1卡」共同抗疫」。圖／許淑華立委服務處提供
為協助南投縣基層學校防疫，立委許淑華今自費提供4000張額溫檢測卡給埔里鎮14所小學師生，且將陸續提供給全縣各國小師生，盼達到「1人1卡」共同抗疫」。圖／許淑華立委服務處提供

許淑華 疫情

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