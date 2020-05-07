台中15住戶30多年飲用地下水 水井將封居民憂無水可用

台中市潭子區聚興里、北屯區軍功里約15住戶，因自來水管線未到，且接管費昂貴，30多年來均飲用地下水，最近土地易主，地下水井將封閉，居民面臨無水可用的窘境，經立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國爭取，台中市府編列372萬元，委託自來水公司舖設自來水主幹管，住戶每戶只需分攤萬元以下接管費，預計8月底前完工。

賴朝國表示，潭子區豐興路一段2巷及北屯區軍功路二段850巷，約有15戶人家，早期因自來水管線埋設不易，且接管費用需372萬元，住戶分攤費用壓力大，因此一直未能申裝自來水，居民長期使用地下水井取水使用，除用水品質堪慮，也非常不便利。

陳姓民眾說，當地居民30年來皆飲用地下水，最近因地主賣地，原有使用的地下水井將於10月封井，擔憂封井後無水可用，因此向議員陳情，希望協助居民接管。

經立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取，中市府編列經費372萬元，委請自來水公司設計施工，將埋設口徑100公釐的延性鑄鐵管520公尺，預計7月進場施工，8月底前完工，可望解決多年來居民無自來水可用的窘境。