中捷比照北高20元起跳恐大賠 中捷：市民幸福感優先

台中捷運綠線通車在即，市府運價審議委員會審議，票價從20元起跳；市議員陳文政表示，中捷票價擬20元起，但以北捷、高捷、桃捷的財務報表來看，台中捷運票價如果從20元起跳，可能難逃連年虧損。

台中捷運綠線票價經市府運價審議委員會審議完成，與高雄捷運的費率接近，票價從20元起跳，每2公里增加5元，單程票價最高50元。票價方案必須等市政會議通過，提送議會審議通過後公告實施。由於須辦理初、履勘時，票價方案才能確定，市府盼市議會能在上半年協助中捷公司完成票價審議。

陳文政表示他山之事可以攻錯，整理了2018年台北、桃園、高雄捷運公司的財務報表，將「運輸收入」減去「營業成本＋營業費用」探討，發現票價20元起跳的北高捷運，就算通車多年運量趨近穩定，光靠運輸本業北捷仍年損25億，高捷仍年損接近10億。

市府交通局強調，將依大眾捷運系統運價率計算公式規定，每2年檢討1次，盼藉此完善交通運輸及營運損益平衡。台中捷運公司表示，營運初期目標會以提升運量，提供民眾「合理且具幸福感」的運價為優先考量。

陳文政說，不要害怕票價高沒人搭，前期可以結合「i-bike」「停車費」「市公車」甚至「高鐵」的轉乘優惠，還是能有效提升運量，達到運輸本業損益兩平的目標。另提醒交通局，須盡快調整與捷運路線重疊超過3站的公車路線，避免發生公車與捷運搶「短程旅客」的窘境。交通局長葉昭甫表示，目前針對結合ibike丶公車等優惠，已著手規劃。