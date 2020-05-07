母親節也是國際護士節 彰化縣長致贈康乃馨向醫護致敬

今年母親節5月12日剛好也是國際護士節，彰化縣長王惠美今天上午到彰化基督教醫院與修傳醫院向醫護人員致意，送上8000朵康乃馨給縣內醫護人員，王惠美說，感謝防疫第一線的醫護人員不眠不休輪班，勇於對抗疫情、疲於奔命，守護縣民健康，民眾進出醫院仍須戴口罩、配合量體溫並主動告知旅遊史。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化累計確診個案18人，篩檢量達到供3千5百多人次，以全國比例來看篩檢量能高，目前疫情看起來稍趨緩，但病毒可能再找下一個目標，尤其接下來冬天，流感病毒活耀，若民眾得肺炎，在確定是感染新冠肺炎或流感前，都須預先安排住進單人病房，到時病床和篩檢需求壓力擴大，必須提前布署縮短檢驗時間，提高效率。

葉彥伯說，針對高風險場域例如醫院、長照機構以及人數多的室內活動仍要維持高度防疫，室外活動雖可以適度鬆綁，仍要有防疫計畫，戴口罩、洗手、消毒等都要成為生活習慣，不能掉以輕心。