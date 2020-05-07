影／妖怪村員工控遭減薪、降職 今勞資協調無共識

南投縣知名景點溪頭妖怪村因為疫情影響，業績下滑，經營團隊4月改組，前總經理林志穎卸任，接連傳出要結束南投稅務出張所業務，又傳員工被要求減薪、降職、離職，部分離職員工不滿資方，今天向南投縣社勞處申請勞資調解，但雙方沒有交集。社勞處表示，疫情重擊觀光業，但資方實施無薪假、減薪或資遣都需依照勞基法辦理，不能損害勞工權益，將請勞資雙方再次協調，希望達成共識，避免走上訴訟途徑。

妖怪村（明山別館公司）副總經理林寬國說，受到疫情衝擊，公司未實施無薪假，調整員工職務整合人力都算正常，稍微調動一下職務，他認為影響層面不大，沒有很大變化，他希望勞資雙方都能互相體諒，並非降調，如果有人離職或生活困難，也可和資方討論，希望疫情過去後，盡快恢復正常。

妖怪村前總監邱美瑞說，新冠肺炎疫情衝擊，員工都能體諒公司經營不易，之前大家主動請事假、特休，讓公司省下薪資。但4月開始新團隊上路，但員工沒有接到通知，收到薪資單才知道被減薪；另外，也有多名經理未經告知，就被降為專員。她則是從業務總監連降5級成櫃臺收納。雖然公司有權力調整員工職務，但應依照勞基法以書面或當面告知並與勞工協商，而非未經勞工同意自行減薪、降職，甚至有員工被迫簽下離職書。

邱美瑞說，她不滿遭降職向社勞處申請勞資協調，4月21請特休假到5月21日，但公司4月23日要求她上班，她認為已經完成請假手續且已申請勞資協調拒絕，沒想到5月3日遭公司以曠職為由免職。

社勞處勞資調解人林耀祥說，疫情導致觀光業放無薪假、減薪，導致勞資糾紛不少，今天調解，勞方認為公司無理減薪、降職、離職，嚴重影響勞工權益。明山別館則認為，因為疫情調整人事、減薪算是正常程序，希望勞工能體諒公司，雙方沒有交集，調解不成立。