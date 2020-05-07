影／龍眼林為老人送餐險斷炊 多虧信義鄉農會出手相救

南投縣龍眼林福利協會過去仰賴當地農特產行烘焙販售龍眼乾支應老人送餐經費，但龍眼、荔枝去年歉收，收益掛零，今年又因疫送餐量增，社福運作陷困境；信義農會得知後委託烘製烏梅，這才暫解斷炊危機。

龍眼林福利協會指出，921地震後投入老人供餐，21年來從未間斷，可經費有限，幾乎都靠當地農特產行捐助販售龍眼、荔枝等果乾的盈餘來支應餐費，但因去年龍眼、荔枝歉收，無貨可烘，而未能捐款，協會只能運用所剩不多的存款苦撐。

未料，今年碰上新冠肺炎攪局，南投縣長照站權停辦，龍眼林站內供餐20多人也中止，全改成送餐，人力成本大增，經費更窘迫，老人送餐恐斷炊；信義鄉農會梅子夢工廠得知後，便委託當地農特產行將20多噸青梅加工烘製烏梅。

梅子夢工廠長張志雄說，過去有烘烏梅需求也都是委託龍眼林農特產行，而今年原訂要烘10公噸，得知該行因無貨可烘，使其捐助的協會面臨斷炊，評估市場對青梅需求不大，因此急忙供貨，且加碼增至20多公噸，藉此協助他們紓困。