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台中延伸市政路盼多年 水尾巷隔東大溪居民「無感」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊正中希望市府啟動市政路延伸工程，納入中工二路跨東大溪橋樑，完善地區交通。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊正中希望市府啟動市政路延伸工程，納入中工二路跨東大溪橋樑，完善地區交通。記者陳秋雲／攝影

台中「市政路」延伸工程即將啟動，市議員楊正中指出，「中工二路跨東大溪陸橋」應納入「市政路開闢工程整體規畫」讓市民更有感！

楊正中表示，市政路延伸工程目的是要緩解台灣大道的車流，為了讓市政路能夠有效發揮效益，市政路及台灣大道周邊路網都應納入整體開闢工程的規畫。

楊正中說，即便市政路延伸路段做好了，住在西屯區中工二路兩側福中及福和二里的居民仍「無感！」

因靠中工二路的水尾巷是單向道，住在這裡的居民要回家還得要從水尾巷繞到工業區一路。每逢上下班時間工業區一路總出入大量車潮，回家距離很近丶路很遠，且工業區一路的堵塞問題依然無法解決。

而今市政路延伸既然已確定要開闢，楊正中認為市政路及台灣大道周邊路網都應納入整體開闢工程的規畫，應設置中工二路跨東大溪陸橋至市政路，市政路才能發揮效益。

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