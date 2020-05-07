業務總監被貶為餐廳出納 溪頭妖怪村爆勞資糾紛

溪頭妖怪村發生勞資爭議，總監被連降5級成為出納，還有員工遭降薪，不服的勞方向南投縣政府申請調解，但今天未有共識。

以溪頭「妖怪村」打響名號的明山別館股份有限公司董監事會先前改組後，前董事長林光演退位，前總經理林志穎也跟著離開，但新任董事長林淇園接手後，如今卻發生勞資糾紛，前業務總監邱美瑞等7人不滿資方不當調動、無故降薪，向縣政府申請勞資爭議調解。

調解會今天召開，勞資雙方未取得共識。邱美瑞說，到公司任職7年8個月，董監事會改組後，她從業務總監被降級為餐廳出納，且休假期間5月3日遭資方以「曠職」為由，單方面直接發公告免職，但她請假有依照規定，除她之外，這段期間也有10多名員工陸續離開。

邱美瑞表示，前董事長林光演對員工非常好，不知為何林淇園上任後會如此對待員工，對員工這麼殘忍，除一直放話，也不與員工對談，也不將勞動基準法「放在眼裡」，資方許多舉動根本無事先通知，有人休假被通知上山辦離職手續，還有人看到薪資單才知遭減薪。

對此，明山別館副總經理林寬國今天代表資方出席調解會，他開會前接受媒體訪問表示，職務調動對公司經營來說「很正常」，目前人事異動情形「還好」，公司運作正常，尤其疫情期間有員工離職，調動某人職務去幫忙，不能說是高階主管「遭降級」。