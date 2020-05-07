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搶紓困爭賣致玉蘭花價漲 盤商：花期進入末端

中央社 / 台中7日電

行政院擴大紓困方案，對象包含賣玉蘭花、舉廣告牌者，但市場卻傳出有人為搶申領紓困補助爭賣玉蘭花，造成花源短缺，花價上漲。盤商說花源短缺因花期邁入末端，無關紓困申領。

無保工作者擴大紓困上路，路邊賣玉蘭花、舉牌者因拿不出工作證明無法申請。衛福部長陳時中6日表示，民眾只需簡要說明在哪賣花、舉牌，因疫情影響收入，即可作為證明。許多民眾聽聞只要拍照舉證就能申請，他們紛紛表示，也要買花拍照，申請紓困補助。

國民黨籍台中市議員陳政顯則在市議會質詢時提出，許多賣玉蘭花、舉廣告牌者，只要拿出賣花、舉牌照片，就可檢具申請，日前他買玉蘭花，同樣一串花，日前只要新台幣30元，如今漲價一串50元，賣花人說，「因為花材減少，所以花價上漲」。

玉蘭花盤商表示，現今邁入玉蘭花期末端，花源自然減少。中央社記者也實際走訪路口購買玉蘭花，業者表示，4年多前開始販售玉蘭花，一串就賣50元，但因為武漢肺炎疫情影響，停車搖下車窗買花的民眾也減少，平均10台車僅有2、3台車願意購買。

台中市長盧秀燕今天表示，的確有很多人拿著賣玉蘭花、口香糖、舉廣告牌的照片到區公所申請紓困，公所都會先收件，等中央具體規定下來再協助辦理。

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