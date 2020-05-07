台中徵地財團與農地價差約20萬 市府：尊重專業評估

台中市正開闢市政路，民進黨議員陳淑華今天在議會質詢指出，市政路在安和路以西短短750公尺路段，卻有3種不同的徵收土地價格，「財團的土地」每坪徵收30幾萬元，而農地每坪擬以每坪10萬餘元徵收「讓人感覺農民被欺負」，她呼籲市府，基於農地正義原則，以接近市價的價位進徵收農地。

地政局強調，查估過程均邀集有關單位及學者專家召開「協議價購價格審查會議」，並提送中市協議價購價格審查會議審議通過在案，過程嚴謹，確保協議價購價格合理性。

台中市議會7日進行第3次定期大會，建設局提市政路開闢工程專案報告。陳淑華表示，市政路延伸經過西屯區協和里、龍潭里的農業區，當地民眾這幾十年來，歷經東海大學建校、台中工業區開發賤價強徵民地；高速公路、環中路開闢、高鐵等等的低價徵收民地，當地屢次遭政府徵收。

陳淑華説，目前市政路用地所有權人最大的質疑是，林佳龍時期土地徵收估算49億元，盧秀燕時期縮水為33億元？民眾擔心市府以低價徵用民地，辦理市政路延伸。

陳淑華說目前徵收的路段，市府僅編11億元，因評定財團的土地每坪30幾萬元，整個徵收用地費拉高到了14億元，而農地每坪才擬以每坪10萬餘元徵收，讓人感覺農民被欺負，而市政路的11億元預算嚴重不足。

目前辦理的市政路安和路以西路段（工業區一路到安和路）長度約800公尺，但市府土地估算價格分30幾萬元、17萬元及10萬餘元等三種價格，陳淑華說，其中大財團、大公司的土地30幾萬，農民的農地只有10萬餘元，相距過大。

陳淑華質詢，大智路打通市府都可以增加3億多元徵收，基於農地正義原則，市府應調高評估農地地價，將農地用較接近市價的價位進行徵收。才不會給財團的每坪30幾萬，徵收農民每坪才10萬餘元。

市議員陳淑華、蕭隆澤關心西屯區市政路延伸開闢工程協議價購價格，建議市府重新評定地價。

地政局表示，「西屯區市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程」範圍長度約750公尺，此案依市府委託不動產估價師，依據不動產估價技術規則，參考鄰近實價登錄價格辦理查估作業執行，因此案毗鄰農業區、工業區、住宅區等不同土地使用分區。估價師依毗鄰土地使用分區不同，分別查估協議價購價格，以確保合理性及公平性。