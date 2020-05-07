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高山防疫趨緩 玉山國家公園各山屋恢復原承載量

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園今天調整登山服務，針對原園區山屋住宿床位減半措施，恢復原承載量。圖／玉管處提供
玉山國家公園今天調整登山服務，針對原園區山屋住宿床位減半措施，恢復原承載量。圖／玉管處提供

因應新冠肺炎疫情趨緩，玉山國家公園今天調整登山服務，針對原園區山屋住宿床位減半措施，恢復原承載量，自申請6月7日起恢復原承載量住宿名額，今天開始辦理抽籤程序，原「外籍提前申請」措施也同步恢復受理申請，而排雲山莊持續採分時段、分流方式用餐，以降低傳播風險。

因應中央流行疫情指揮中心保持安全社交距離規定，玉山國家公園上月7日開始配合高山防疫，宣布調整園區山屋容納床位，不但最熱門的排雲山莊從原先的116床減至60床，包括圓峰、中央金礦、馬博、瓦拉米及拉庫音溪等16處山屋，收容量也全部減半。

玉管處表示，隨著國內疫情趨於穩定，逐步放寬防疫下，上午再行調整高山防疫各項措施，各山莊山屋住宿人數，5月7日起辦理抽籤，5月12日起將遞補作業調整，恢復原承載量住宿名額，同時要求已取得入園許可之民眾，入園時請依照生活防疫，需配戴口罩做好自主管理，入住山屋時需依床位分配，不得任意變更位置。

玉管處強調，為確實掌握進入玉山國家公園生態保護區人數，並採無紙化入園查核，要求攀登玉山的隊伍人員，務必攜帶身分證明文件正本（本國隊員請攜帶國民身分證刷卡報到），至排雲登山服務中心辦理入園報到作業，入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，請自行取消入園。

玉山國家公園今天調整登山服務，針對原園區山屋住宿床位減半措施，恢復原承載量。圖／玉管處提供
玉山國家公園今天調整登山服務，針對原園區山屋住宿床位減半措施，恢復原承載量。圖／玉管處提供

玉山國家公園 疫情 身分證

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