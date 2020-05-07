考證照還到業界實習 科大生畢業即就業起薪35000元

弘光科技大學環境與安全衛生工程系大四生蔡金都、藍紹維，實習前已考取職業安全衛生管理員乙級證照，下個月即將結束在營造公司實習，有專業證照加分，且負責認真受肯定獲留用，畢業後到營造公司就業，保障起薪3.5萬元，在許多行業受疫情影響停招新人之際，證實教學與業界接軌就業。

弘光科大環安系主任盧信忠表示，為讓學生畢業即就業，把證照考試內容融入課程教學，積極輔導學生取得國家專業技能證照，並將業界實習列為必修課程，從108學年度第二學期起更規畫大四下學期全學期「業界實習」，同時透過與企業簽訂產學計畫，提供學生實習及就業機會。

藍紹維說，實習期間每月薪水2.5萬元，待遇不錯，跟著學長學習相關事務、填寫表單，學習到很多。目前在中部清泉崗機場工地實習參與改建工程，因疫情機場沒旅客、沒班機，但工地不受影響繼續順利工作，覺得很幸運，「營造業缺安衛管理員，實習期間像是新人的試用期，努力學習，爭取到續任機會很棒！」

同樣在營造公司實習的蔡金都說，大三下學期開始準備考職業安全衛生管理員乙級證照，由於必須在加油站打工賺生活費，過程辛苦。每日下課後傍晚5點開始打工到晚上10點，只能趁空檔讀書及早起念書，第一次沒考上，因此，第二次準備期間暫時戒掉手遊、電腦等個人娛樂，忍住誘惑專心準備考試，相隔4個月後順利考取證照。