影／草屯農會送千份花禮 挺醫護更助花農顧生計

新冠肺炎疫情延燒全球，我國花卉產銷也受衝擊，南投縣草屯鎮農會考量花卉市場萎縮，當地玫瑰花滯銷，近期大量採購逾2千朵，並搭配手作麵包組成「花禮」，今致贈給當地約1200名醫護，感謝其辛勞，也對在地花農生計提供實質的幫助。

草屯鎮農會指出，草屯鎮雙冬地區曾是「玫瑰花的故鄉」，栽種面積達10公頃，近年轉型推動有機無毒玫瑰產業，逐漸展現成果，但今年受疫情影響，外銷受阻，國內景氣差，花卉市場萎縮，玫瑰花也滯銷，當地花農倍感辛苦。

而因母親節將屆，且仍在疫情期間，草屯農會因此發起「醫護抗疫情，農會傳溫情」活動，由員工自發性捐款購買玫瑰花，並使用當地米穀粉手作烘焙雜糧歐式麵包組成「花禮」，送給當地協助檢疫醫院的第一線醫護，並幫助在地花卉產業。

草屯農會理事長陳文忠說，經詢問草屯療養院、佑民醫院和中國醫藥大學附屬醫院草屯分院，粗估3院共有1200名醫護，昨天就向當地花農採購約2500朵玫瑰花，動員逾40名員工和志工包裝花束和手作麵包，趕工完成逾1200份「花禮」。

為確保花卉和麵包新鮮度，今天上午就將這1200份花禮交給草屯療養院、佑民醫院和中國醫藥大學附屬醫院草屯分院等3院代表，由他們帶回院轉贈給院內醫護人員，並轉達對基層醫護堅守第一線的感謝，也為持續抗疫的他們加油打氣。