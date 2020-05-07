集集攔河堰供彰雲用水 反讓周遭170公頃農田無法可用

解決集集攔河堰周遭170公頃的農地無水可用困境，在雲林農田水利會的帶領現勘下，行政院中辦蔡培慧與立委羅美玲會同相關主管單位，共同決定向中央爭取補助，以開鑿地下井存水方式，先解決集集鎮各灌溉田區的缺水問題。

南投縣共有清水溪、濁水溪及烏溪等集水區，但設有桶頭、集集攔河堰及正在興建中的草屯鳥嘴潭，進行截流供給下游雲林、彰化縣的工農業及飲用水使用，卻造成南投縣內鄉鎮反而無水可用，水權、用地議題一直都是難解的習題。

集集鎮長陳紀衡指出，民國90年完工啟用的集集攔河堰，雖供給了濁水溪下游彰化、雲林的農業、工業用水，卻讓攔河堰上游周遭廣達170公頃的農地無水可用，經雲林農田水利會實勘後提出規畫，計畫以鑿地下井配合施設水塔續存水量後，再以管路系統配送至各灌溉田區，總經費初估約1320萬元，將由立委羅美玲與行政院中辦蔡培慧共同向中央爭取挹注。