影／南投市紓困400件僅過5件 林明溱建議從寬認定

行政院擴大紓困之亂持續延燒，民眾為了1萬元紓困金，忙得焦頭爛額。南投市公所昨天400多人申請，僅5件通過，讓民眾白跑一場，更讓民眾火氣爆發，承辦人員成了受氣包。南投縣長林明溱說，中央紓困措施不是救濟，希望放寬紓困條件，從寬認定，補助要快，民眾才能得到實質幫助。

中央擴大紓困規定一日數變，許多民眾趕到市公所，因為證件不齊全忙著四處補件。南投市長宋懷琳說，南投市6日共有四百多件申請案，結果只有5件審核通過。面對民眾需要現金應急。宋懷琳說，如果民眾申請紓困受阻，且真有需要，公所會透過急難救助方式，發給救濟金，先協助民眾度過眼前難關。

南投市董先生在台中工作，今天上午趕回南投市公所申辦，原本要申辦紓困，但因為有勞保不符，承辦人員建議他改申請急難救助，卻又要他重新補證件，讓他相當氣憤。他說，他都配合辦理，但為何紓困這麼困難，如果不是因為現在無薪假，誰願意來申請紓困，但政府一再說他表格不對，要補資料又要訪查戶口，他只是想要一點錢能夠吃飯生活，紓困卻讓民眾快走頭無力。

承辦人員很無奈，這兩天紓困或急難救助案件上百件，辦都辦不完，還要查對戶籍、財稅資料，但每個申請人問題都不一樣，一遇到問題就把怒氣發在他們身上，但他們也只能依規定受理，這兩天遭遇太多責難，讓基層有無難言，呼籲中央能把紓困政策說清楚，不要把問題丟給基層人員。

南投縣長林明溱說，新冠疫情造成世界經濟不景氣，工廠關門的關門、企業經營停頓，失業的失業，政府急救決定對民眾辦理紓困措施，政策非常好，大家都很寄望，但中央紓困規定沒有講得很清楚，加上民眾急著到公所申請，以致於申請人到處碰釘子，也讓民眾急著跳腳，希望早點領到紓困金，過生活。

林明溱說，紓困申請手續應該更簡單。他舉例，九二一大地震後，只要經過里長證明，受災戶就可以領到相關救助金。

他強調，紓困是救急、不是救濟，申請紓困應把握從寬、簡便的原則，才能讓有需要的民眾獲得及時雨。