彰化超補爌肉飯地圖被索取一空 網友都在問哪裡還有

彰化爌肉飯相當有名，縣府今年首度推出「彰化爌肉飯地圖」大受歡迎，印製2千分折頁現在幾乎被索取一空，網友都在問哪裡還有？文史工作者陳仕賢擔任該文宣食客兼撰文者，連吃了12天的爌肉飯，他直呼胖了4公斤，但吃下肚的是「美麗的負擔」。

被網友稱為最補文宣的「彰化爌肉飯地圖」提供全縣69家爌肉飯資訊，從清晨4點半到凌晨2點都有不同店家營業，陳仕賢說，接下撰文任務後當起「陌生客」，連12天共吃了30多家爌肉飯，曾一天吃下5碗不同店家的爌肉飯，許多內行人才知道的店家都是靠在地老饕朋友推薦，但礙於時間有限，有些店家過於熱門沒吃到。

陳仕賢也說，60年代工商業發展，從事勞動者多，彰化位於南來北往的中繼站，許多貨運司機早出晚歸需要吃飯吃肉才有體力，彰化又是養豬、農業大縣，發展出許多以爌肉飯為主食的店家，目前縣內最老的店家約有50年，百家爭鳴，各有特色，爌肉還分為三層肉、圈仔(腿部底端一圈連皮帶肥肉、較為肥嫩)、離緣肉(豬臉頰兩側的肉質)，最好吃也為一般民眾喜愛的是用後腿肉為食材，許多店家的小菜、燉露也很加分。

吃遍彰化爌肉飯，最愛是哪家？陳仕賢表示，彰化市爌肉飯知名度雖高，但心目中第一名是溪湖鎮的「阿讚」，店家是以豬腳最知名，但因使用特製醬油，爌肉也經過2天長時間悶煮，豬皮入口即化讓人驚艷。

縣府城觀處指出，這份「彰化爌肉飯地圖」折頁是年初為了配合故宮人氣國寶「肉形石」到彰化展覽，印製實體文宣放在展覽處、遊客中心等，遊客索取踴躍，目前所剩無幾，縣府網站提供電子檔供遊客下載。