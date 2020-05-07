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全國技能競賽中區賽 僑泰包辦國服職類前3名

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
全國技能競賽中區分區賽成績公布，僑泰高中在激烈競爭中有9位選手獲獎。圖／僑泰高中提供
全國技能競賽中區分區賽成績公布，僑泰高中在激烈競爭中有9位選手獲獎。圖／僑泰高中提供

全國技能競賽中區分區賽成績公布，僑泰高中在激烈競爭中有9位選手獲獎，其中王楊雯、張芷瑜、鄭又瑄包辦國服職類前3名，另李雨軒在服裝創作獲得第1名；邱溥昱、楊韶恩分獲中餐烹飪第3、4名，柯喬昕獲麵包製作第4名，以及吳育丞、陳冠霖在機器人組獲佳作，他們都感謝老師周寶琴的指導。

校長溫順得上午開心地說，為了讓學生拿到好成績，學校提供優質的訓練場所及設備，指導老師們也犧牲假日辛苦訓練，終於展現成果。他已向董事會爭取10萬元經費，作為訓練過程材料費補助，期勉選手們再接再厲，在全國賽爭取佳績，為校增光。

王楊雯說，能夠拿到國服職類第1名，留校密集訓練是獲獎關鍵。練習過程中雖然很苦很累，也遇到許多困難，但藉由選手們彼此討論交流和老師協助解惑，困難都可以迎刃而解。

經過這次的比賽，學會面對問題的處理態度，不僅更具耐心與細心，作品的精細度也提升，期盼九月的全國賽，能有更優異的成績。

服裝創作第1名的李雨軒感謝老師給她參賽的機會，並表示練習過程雖十分辛苦，但卻是很寶貴的經驗。

她感謝家人的支持，選手間的互相鼓勵和學校提供最好的設備與環境，讓她可以全心全意投入訓練，才能獲得好成績。

僑泰高中校長溫順德（左）轉頒指導老師周寶琴主任獎狀。圖／僑泰高中提供
僑泰高中校長溫順德（左）轉頒指導老師周寶琴主任獎狀。圖／僑泰高中提供
僑泰高中女學生王楊雯說，能夠拿到國服職類第1名，留校密集訓練是獲獎關鍵。圖／僑泰高中提供
僑泰高中女學生王楊雯說，能夠拿到國服職類第1名，留校密集訓練是獲獎關鍵。圖／僑泰高中提供

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