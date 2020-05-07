人工授孕產下3胞胎 澄清醫院動員12醫護順利接生
台中市澄清醫院中港院區為一名35歲不孕婦人進行試管嬰兒取卵手術體外受精，形成囊胚，兩個月後解凍植入兩顆到子宮，都成功受孕，而驚奇的是其中一個胚胎又再分裂成「同卵雙胞胎」，因此共懷了三胞胎。上月1日剖腹生產時，出動12位醫護人員順利接生了3位男嬰，也創下該院最多醫護接生紀錄。
婦人本月1日回診表示，3位孩子都十分健康，面露幸福笑容，並感謝醫院的用心。生殖醫學中心主任謝昌興稱讚她是最勇敢的媽媽，所有醫護人員的努力都值得了。
謝昌興說，進行試管嬰兒手術通常會植入1至2顆囊胚以提高懷孕率，如果兩顆全部成功著床，就是雙胞胎，而這位婦女的其中一顆胚胎的細胞團在早期分裂成兩個細胞團，且各自發展成胎兒，形成雙絨毛膜同卵雙胞胎，分裂的原因不是很清楚，發生的機率大約是千分之一。
他指出，婦人因兩側輸卵管阻塞無法懷孕，經完成試管嬰兒手術後，順利培養出3顆囊胚。但由於該婦人卵巢腫脹，如果進行囊胚植入子宮，一旦懷孕，恐會引起卵巢過度刺激症，因此先將3顆囊胚冰凍保存起來。
等婦人卵巢腫脹經兩個月的治療恢復正常後，為她選擇兩顆囊胚植入子宮。7週後的首次產檢，在超音波的影像中赫然發現有3個心跳，確定是懷了三胞胎。令人又驚又喜，喜的是讓不孕婦女成功懷胎，驚的是因為該產婦曾經因子宮肌瘤開過刀，擔心因3胞胎造成子宮破裂。
由於婦人堅持要生下3胞胎，謝昌興主任說，每次的產檢都要精算3胞胎的體重及子宮的承受力，尤其，不能讓胎兒養得太大，以免孕婦的子宮破裂，並在懷孕31週時建議住院安胎。胎兒的體重在2000公克左右時，評估產後可以安全照護，因此於懷孕33週時進行剖腹生產，比正常足月37周，算是早產。
剖腹生產時，醫院特別安排最大的產房，並同時有兒科、婦產科、麻醉科的醫護人員12人進駐接生，順利生產三位男嬰，體重分別為2140 公克、2130 公克、1910 公克，產後由新生兒醫師接手照顧。
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