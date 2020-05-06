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受疫情衝擊可找誰？立委張廖萬堅多1處免費法律諮詢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委張廖萬堅除西屯區服務處固定每周一免費法律諮詢服務，近日在南屯三厝街成立的南屯服務處也將配合在周三開辦免費法律諮詢服務。圖／立委張廖萬堅提供
立委張廖萬堅除西屯區服務處固定每周一免費法律諮詢服務，近日在南屯三厝街成立的南屯服務處也將配合在周三開辦免費法律諮詢服務。圖／立委張廖萬堅提供

立委張廖萬堅今天說，有鑑於新冠肺炎期間，很多產業丶勞工及消費者受疫情衝擊，需法律諮詢協助，除了至善路西屯區服務處固定每周一免費法律諮詢服務，近日在南屯三厝街成立的南屯服務處也將配合在周三開辦免費法律諮詢服務。

張廖萬堅說，從議員時期就接獲許多民眾各式法律問題陳情，因數量過多難以負荷，邀請經驗豐富的律師楊俊彥等提供免費諮詢，來為民眾解惑，12年來，協助逾萬人次的法律諮詢，協助民眾更能了解如何爭取自己的權益。

張廖萬堅表示，法律諮詢開辦至今受到許多民眾的好評，西屯的預約名額更時常超額，有時候得同步由兩位律師提供，因此藉由成立南屯服務處，一併擴大法律諮詢服務，更將西南屯的諮詢時間錯開，希望讓民眾都能盡快獲得需要的法律協助。

長期提供服務的律師楊俊彥表示，當初在接獲萬堅委員的邀請下，認為這樣的法律諮詢能夠實質的幫助到許多困於法律問題的民眾，所以立刻就答應，轉眼已經來到第十二個年頭，經手的案件更已累積達上萬件，而服務的律師團更從一位慢慢吸引到十位不同專業的律師加入團隊服務。

立委張廖萬堅除西屯區服務處固定每周一免費法律諮詢服務，近日在南屯三厝街成立的南屯服務處也將配合在周三開辦免費法律諮詢服務。圖／立委張廖萬堅提供
立委張廖萬堅除西屯區服務處固定每周一免費法律諮詢服務，近日在南屯三厝街成立的南屯服務處也將配合在周三開辦免費法律諮詢服務。圖／立委張廖萬堅提供

新冠肺炎 疫情

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