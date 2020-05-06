受疫情衝擊可找誰？立委張廖萬堅多1處免費法律諮詢

立委張廖萬堅今天說，有鑑於新冠肺炎期間，很多產業丶勞工及消費者受疫情衝擊，需法律諮詢協助，除了至善路西屯區服務處固定每周一免費法律諮詢服務，近日在南屯三厝街成立的南屯服務處也將配合在周三開辦免費法律諮詢服務。

張廖萬堅說，從議員時期就接獲許多民眾各式法律問題陳情，因數量過多難以負荷，邀請經驗豐富的律師楊俊彥等提供免費諮詢，來為民眾解惑，12年來，協助逾萬人次的法律諮詢，協助民眾更能了解如何爭取自己的權益。

張廖萬堅表示，法律諮詢開辦至今受到許多民眾的好評，西屯的預約名額更時常超額，有時候得同步由兩位律師提供，因此藉由成立南屯服務處，一併擴大法律諮詢服務，更將西南屯的諮詢時間錯開，希望讓民眾都能盡快獲得需要的法律協助。