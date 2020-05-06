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影／敦睦艦隊之後…面對無症狀診所醫師穿到好穿到滿

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市診所協會理事長廖文鎮（右）示範，為患者做內視鏡檢查應穿著隔離衣、面罩加N95口罩等裝備，左為跟診護理師戴面罩、醫療口罩。記者趙容萱／攝影
台中市診所協會理事長廖文鎮（右）示範，為患者做內視鏡檢查應穿著隔離衣、面罩加N95口罩等裝備，左為跟診護理師戴面罩、醫療口罩。記者趙容萱／攝影

國軍敦睦艦隊官兵染疫確診個案有多人為無症狀，台中市有診所因此停診14天，其他診所為防範，不但診所加強環境消毒，醫師和跟診護理師防護裝備「穿到好、穿到滿」，全面罩、N95口罩都戴了，連隔離衣都穿上，但防疫物資有限，也有的診所裝備不夠，停止口腔、內視鏡檢自保。診所醫師落實「TOCC」機制，確實詢問並記錄進診所的病患及陪病者旅遊史，爭取中央發布「類細胞簡訊」，可以讓診所醫師得到更多的疫情資訊。

台中市衛生局長曾梓展說明，遭停診的診所因對陽性個案做鼻內視鏡檢查裝備不夠停診，面對新冠肺炎有無症狀患者，建議診所醫師能依據衛福部公布的診所感染管制措施指引防護，為對患者做內視鏡檢查應穿著隔離衣、全面罩加口罩等裝備；張口檢查則需全面罩加外科口罩或護目鏡加N95口罩，一般診療戴醫用或手術口罩即可。

台中市衛生局長曾梓展說明，台中市目前共獲中央配發醫用口罩75批、共2932萬6500片；N95口罩20批、共38萬1270片; 防水隔離衣5批、共159425件。

其中，西中牙診所執登醫師5412人，醫用口罩每人每周80片，N95口罩每人3片，耳鼻喉科、牙科和小兒科醫師因接觸病人頻繁、風險高，每人加發3片；防水隔離衣每人3件備用，已撥發2批。

大台中醫師公會理事長魏重耀說，現在診所醫師必要防護、裝備都有做，環境也每天消毒，有的醫師和跟診和掛號護理師、一開始不只戴N95，還戴了全面罩，穿的隔離衣每天消毒，也落實TOCC。

「TOCC」機制，為醫療院所的感染管制措施，也就是確實詢問並記錄旅遊史（Travel history）、職業別(Occupation)、接觸史（Contact history）及是否群聚 (Cluster)等資訊，並及時採取適當的隔離防護措施。

魏重耀指出，現在要爭取是TOCC加C，也就要多一個「類細胞簡訊」，如同這次國軍敦睦艦隊官兵染疫，中央流行疫情指揮中心向周遭約20萬民眾發送「類細胞簡訊」，可以讓診所醫師得到更多的疫情資訊。

大台中診所協會理事長、小兒科醫師林釗尚戴全面罩、N95口罩、穿著隔離衣為患者看診。圖／林釗尚提供
大台中診所協會理事長、小兒科醫師林釗尚戴全面罩、N95口罩、穿著隔離衣為患者看診。圖／林釗尚提供
台中市診所協會理事長廖文鎮（右）示範，為患者做內視鏡檢查應穿著隔離衣、面罩加N95口罩等裝備，左為跟診護理師戴面罩、醫療口罩。記者趙容萱／攝影
台中市診所協會理事長廖文鎮（右）示範，為患者做內視鏡檢查應穿著隔離衣、面罩加N95口罩等裝備，左為跟診護理師戴面罩、醫療口罩。記者趙容萱／攝影

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