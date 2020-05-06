快訊

嚴德發慰問自縊中尉家屬 269旅旅長、政戰主任調離現職

酒店、舞廳何時能復業？ 指揮中心態度變了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員指中市農產外銷金額膨風 農局：疫情影響不大

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽表示，農業局農產外銷金額疑膨風，市府回應受疫情影響不大。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽表示，農業局農產外銷金額疑膨風，市府回應受疫情影響不大。圖／林祈烽提供

新冠肺炎疫情造成全世界外銷產業大受衝擊，台中市議員林祈烽說農業局專案報告內容寫：從108年4月至今年3月底，輔導農民團體外銷達2億5490萬餘元，但外銷統計表金額卻又「膨風」為3億43萬餘元，落差近5000萬元？農業局長蔡精強答覆時連今年度的外銷金額都講不出來「實在有夠離譜！」

關於台中農產品外銷金額，農業局會後表示，經統計今年1至4月輔導農民團體將文心蘭、茂谷柑、椪柑及其他農特產品外銷至日本、中國、東南亞等國家，外銷金額約9400多萬元，雖受疫情影響，外銷金額不如去年同期，但市府加強多元管道行銷下，仍創下近億元商機，預計疫情過後，業績更加提升。

另議員指出報告內容與統計表外銷金額不一致，農業局說明，專案報告內容尚未加入今年3月份的茂谷柑外銷金額4553萬8000元，外銷統計表加入計算後，去年4月至今年3月，台中農產品外銷金額達3億43萬8663元並無誤，市府將持續運用多元管道加強行銷。

林祈烽表示，防疫期間，農產行銷不單只是紓困或補貼而已，要多用頭腦。他建議盧市長，現在的外送業者已不止送餐飲而已，連量販店的購物都有代送的服務，如果市府或各地區農會可以幫農民和代送業者簽約合作，由市府補貼農民運費，讓農民生產的鮮花和蔬菜、水果，可以透過手機ＡＰＰ或網路下單，直接幫農民增加一些收入；而周日就是母親節，如果可以向農民訂購鮮花或水果禮盒，由代送業者送給媽媽，也是子女表達孝親的一個好方法。

有關市議員林炘烽建議協助農民進行網路行銷，台中市政府農業局表示，去年已陸續媒合台中農特產品於電商平台上架，目前於普利共好商城、郵政商城、東森購物台、玉美嚴選線上購物網站等平台，皆可選購台中農特產品，讓民眾透過網路下單，增加購物便利性。

農民 疫情

延伸閱讀

保護螢火蟲不受光害 平溪區公所用紅色玻璃紙包住路燈

中市熱門景點人流管制 要求租賃自行車業者加強消毒

中市數位治理局延宕 中市議員：快成立因應後疫情治理

男子張貼中市KTV確診大消毒 寫道歉文獲緩起訴

相關新聞

議員指中市農產外銷金額膨風 農局：疫情影響不大

新冠肺炎疫情造成全世界外銷產業大受衝擊，台中市議員林祈烽說農業局專案報告內容寫：從108年4月至今年3月底，輔導農民團體...

感謝第一線醫護 草屯農會總動員趕製1200份花禮

為感謝醫護人員為抗疫堅守第一線，南投縣草屯農會員工自發性捐款購買約2500朵玫瑰花，動員家政班、四健會志工包成花束，並手...

疫情期辦台中購物節 新推「線上購物」7月登場

台中市在盧秀燕主政後舉辦購物節，第2屆決定7、8月登場，因應疫情讓百業蕭條，今年購物節提前暖身宣傳，舉辦「主視覺及副標網...

咖啡果小蠹肆虐全台 茶改場出手打造專屬誘捕器

南投縣國姓鄉是國內咖啡最大產區，當地公所推廣多元開創「黑金經濟」，但近年受咖啡果小蠹危害，致咖啡產量驟減逾3成；農委會茶...

9%家長不敢帶幼兒接種疫苗 中市議員籲「順時種」

疫情影響，幼兒疫苗接種延遲，台中市議員林德宇今質詢指出，因家長擔心帶幼兒到醫院診所或衛生所接種有感染風險，小朋友戴不住口...

疫情取消護理師節慶祝活動 62名醫師錄製影片送祝福

受疫情影響，今年許多活動幾乎都取消或延辦，5月12日是護理師節，台中豐原醫院護理人員因疫情取消慶祝活動，院內醫師得知後，...

移工檢疫費用由雇主負擔 不得找理由扣薪或補助金

為了確保防疫安全，自3月17日16時入境移工需居家檢疫14天，南投縣勞動及社會處長林志忠說，移工檢疫期間費用由雇主負擔，...

頭社金針花海千姿百態 國人不用遠去花東就可欣賞

全台又到了金針花季節！不用遠去東部各金針花景點，位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達3公頃的金針花海，農民王順瑜指出，經...

盧秀燕沒時間煮飯常叫外送 議員：外送夯應把關食安

台中市議會今天進行針對今天後疫情時代影響專案報告，議員賴佳微表示，叫外送變成許多民眾生活的習慣，她問市長盧秀燕是否叫過外...

13歲孝子左手4指被截斷 社團將協助安裝義肢

南投縣國姓鄉北山國中徐姓國一男生，因為母親受傷他幫忙餵水鹿，左手除拇指外全被牧草裁切機切斷，最近才移植腳指當食指，徐家是...

影／復刻版「金馬號」重出江湖 年底前行駛谷關到梨山

中橫公路今年開通60周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與豐原客運合作，重新塗裝865公車，復刻曾風光行駛在中橫公路上...

13歲孝子代寡母切草餵鹿 意外遭斷4指陷困境愛心湧入

南投縣國姓鄉北山國中徐姓學生為協助寡母餵養水鹿，左手卻被捲入牧草裁切機，4指被截斷，清寒家境更陷困境，各界愛心湧入，有慈...

熱門新聞

北部40多歲男確診漢他病毒 但並未遭老鼠咬傷

北部首例漢他出血熱在基隆 衛生局：巿場、夜市高危險

北市環保檢舉魔人 一人檢舉3707件入袋81萬元

小孩喊「草包下台」 葉匡時感嘆「操弄純淨的孩子」

驚！抹茶山步道板座椅竟遭人拆毀丟山坡 遊客大罵惡劣

影／電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣 塗鴨客狂噴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。