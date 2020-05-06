議員指中市農產外銷金額膨風 農局：疫情影響不大

新冠肺炎疫情造成全世界外銷產業大受衝擊，台中市議員林祈烽說農業局專案報告內容寫：從108年4月至今年3月底，輔導農民團體外銷達2億5490萬餘元，但外銷統計表金額卻又「膨風」為3億43萬餘元，落差近5000萬元？農業局長蔡精強答覆時連今年度的外銷金額都講不出來「實在有夠離譜！」

關於台中農產品外銷金額，農業局會後表示，經統計今年1至4月輔導農民團體將文心蘭、茂谷柑、椪柑及其他農特產品外銷至日本、中國、東南亞等國家，外銷金額約9400多萬元，雖受疫情影響，外銷金額不如去年同期，但市府加強多元管道行銷下，仍創下近億元商機，預計疫情過後，業績更加提升。

另議員指出報告內容與統計表外銷金額不一致，農業局說明，專案報告內容尚未加入今年3月份的茂谷柑外銷金額4553萬8000元，外銷統計表加入計算後，去年4月至今年3月，台中農產品外銷金額達3億43萬8663元並無誤，市府將持續運用多元管道加強行銷。

林祈烽表示，防疫期間，農產行銷不單只是紓困或補貼而已，要多用頭腦。他建議盧市長，現在的外送業者已不止送餐飲而已，連量販店的購物都有代送的服務，如果市府或各地區農會可以幫農民和代送業者簽約合作，由市府補貼農民運費，讓農民生產的鮮花和蔬菜、水果，可以透過手機ＡＰＰ或網路下單，直接幫農民增加一些收入；而周日就是母親節，如果可以向農民訂購鮮花或水果禮盒，由代送業者送給媽媽，也是子女表達孝親的一個好方法。

有關市議員林炘烽建議協助農民進行網路行銷，台中市政府農業局表示，去年已陸續媒合台中農特產品於電商平台上架，目前於普利共好商城、郵政商城、東森購物台、玉美嚴選線上購物網站等平台，皆可選購台中農特產品，讓民眾透過網路下單，增加購物便利性。