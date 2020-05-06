感謝第一線醫護 草屯農會總動員趕製1200份花禮

為感謝醫護人員為抗疫堅守第一線，南投縣草屯農會員工自發性捐款購買約2500朵玫瑰花，動員家政班、四健會志工包成花束，並手做上千顆米穀粉歐式麵包，將在母親節前致贈給當地3家醫院約1200名醫護，表達謝意也為他們打氣。

草屯鎮農會指出，台灣疫情近一個月未出現本土病例，疫況稍微緩和，在第一線的基層醫護人員功不可沒，農會想在母親節前表達對他們表達感謝，有員工提議並發起送花，並規畫以在地產製米穀粉手做雜糧麵包，盼讓醫護人員暖心又暖胃。

草屯農會員工因此自發性捐款購買約2500朵玫瑰花、包裝紙、束帶及米穀粉等材料，今更動員家政班、四健會志工逾40人幫忙包裝玫瑰花束和揉製烘焙雜糧歐包，預計將製作1200份分送給草屯療養院、佑民醫院和中國醫草屯分院。

草屯農會總幹事蕭忠郁說，考量醫護性別不僅有女性，所以用雙冬地區的頂級玫瑰花取代康乃馨，手做雜糧歐式麵包則是使用草屯台梗九號加工的米穀粉，因此有別於市售麵包，同時也透過消費支持當地農特產品。