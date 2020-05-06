疫情期辦台中購物節 新推「線上購物」7月登場

台中市在盧秀燕主政後舉辦購物節，第2屆決定7、8月登場，因應疫情讓百業蕭條，今年購物節提前暖身宣傳，舉辦「主視覺及副標網路票選」，由民眾選出最能代表活動視覺與副標，參加投票可抽負離子空氣清淨機等獎品。

中市經發局長張峯源表示，全球經濟受新冠肺炎衝擊，但台中市府以「防疫要做，生活要過」為核心，購物節大舉「升級」，活動增加實體店家參與數，更加入線上購物平台，在疫情下一樣可以在家「動動手指」線上消費購物，擴大規模與商機。

今年購物節規畫為期8周，與去年相同由手機APP登入消費發票，累計越高金額，就能獲越多抽獎機會，周周都有神秘獎品，在最後一周抽出驚喜大獎。

經發局說明，先行登場的主視覺設計部分有3款，因應今年擴大線上購物為主題的「條碼設計」、用「打開驚喜」為概念的台中名產禮物盒，及加入湖心亭、台中國家歌劇院、科湳愛琴橋、東海教堂等台中著名的地標的「購物提袋」。

副標有分別代表用電腦語言@的概念的「指尖消費@台中好買」；象徵好吃、好玩、好買、好划算、好生活的「台中五好購物節」；及利用台語發音的「購物ㄟ和台中ㄟ賀」趣味副標。

張峯源局長強調，在購物節主視覺宣傳加入巧思，包括中英文等各國語言，主要因在台中的移工多達23萬人，消費潛力驚人，讓他們也可加入購物節活動，增加刺激台中經濟與買氣。

購物節「主視覺及副標網路票選」活動即日起至15日17時止，活動連結為：https://www.economic.taichung.gov.tw/