紓困款南投首批1600萬到帳 如何申請民眾霧煞煞

行政院擴大紓困今天上路，南投縣各鄉鎮公所湧進大批民眾搶辦，中央紓困金也撥到南投縣政府，金額共1600萬元，鄉鎮公所審核後將在3到5天內撥款，發放方式包括匯款和現金領取，但鄉鎮公所擔心匯款每筆會產生30元匯款費用，成為公所負擔，南投縣政府表示將撥給4萬元行政作業費給鄉鎮公所，免得鄉鎮公所困擾。

政府擴大紓困措施昨天由行政院長蘇貞昌發布實施，但縣市政府沒收到申請規定，導致各鄉鎮公所被人潮湧入，民眾拿著身分證、印章領不到錢相當氣憤，責怪承辦人員。有些長輩也不清楚擴大紓困和急難補助差別，有老人家拄著柺杖，跑了鄉公所，又趕到縣府詢問，直說「不是說拿身分證、印章就可以，怎麼領不到？」

鄉鎮市公所承辦人員也說，紓困金有的直接發放現金，有的則是匯款轉帳，但匯款會產生30元的手續費，讓鄉鎮公所相當困擾，打電話像南投縣政府詢問，這筆費用該怎麼核銷。

南投縣社會勞動處長林志忠說，中央的紓困款已在昨天、今天分別匯入100萬、1500萬元，將再轉到各鄉鎮公所。因為擴大紓困措施匆忙上路，申辦民眾和承辦人都有許多問題，例如雖然擴大打零工、擺攤者都可申請，但許多人拿不出證明文件，導致資格不符。

鄉鎮公所希望能以匯款給付紓困金，減少保存現款風險，但許多老人家連存提款都沒辦法，希望能領現金，而匯款又會產生30元手續費，成為鄉鎮公所負擔。因此，縣府將撥給每鄉鎮公所4萬元作業費，另外，也盡量依照民眾需求發放紓困金，讓有需要的人儘早受到幫助，如果1600萬元不足，會先以平常紓困經費墊付。