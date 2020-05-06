歡慶中橫開通一甲子 復刻865公車金馬號再現風華

中部橫貫公路今年開通一甲子，交通部觀光局參山國家風景區管理處與豐原客運合作，重新塗裝865公車復刻「金馬號」，今天舉行發表會，盼喚醒民眾對中橫的美好回憶。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天在谷關中橫牌樓前舉辦「中橫開通一甲子，金馬風華躍長虹」復刻金馬號發表會，為「中橫觀光60－幸福梨山，愛在高峰」系列活動揭開序幕。

在交通部觀光局代言人喔熊組長的迎接下，5名金馬號車掌小姐也穿著當年制服，與復刻版金馬號合照，分享當年擔任金馬號車掌小姐的回憶。

參山處長柯建興指出，為紀念中橫通車60週年，特別與公路總局、台中市政府、豐原客運合作重新塗裝865公車，重現曾風光行駛在中橫公路上的金馬號，讓民眾可以搭乘865金馬號從谷關到梨山，欣賞中橫沿線之美。

柯建表示，參山處將在9日下午3時於梨山賓館前廣場，以百岳群山為背景，邀請國立台灣交響樂團舉行「中橫觀光60–高山感恩祈福音樂會」，向當年篳路藍縷、犧牲奉獻的開路英雄們致敬，同時也為中橫觀光60系列活動正式開鑼。

防疫期間，戶外音樂會現場啟動人數管制，也將全程進行網路直播。音樂會開演前，在地部落耆老也將透過祈福儀式，祈求祖靈保佑走過震災20年，早日重現梨山往日榮景，台灣能夠平安度過疫情。